أبو فاعور: لعقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش

أكّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، أنّ “المسؤولية الوطنية تجاه الاخطار الحالية تقتضي انتخاب رئيس جمهورية، وبالحد الادنى تدعيم الموسسة العسكرية، ودعوة رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء لأجل التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري، ومن ضمنه رئيس للاركان، لاننا فيما يشبه حالة الحرب، ودعوة كل القوى الى العودة الى المؤسسات الدستورية سواء مجلس الوزراء أو مجلس النواب”.

كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء تشاوري عقده في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا مع لفيف من المشايخ والفاعليات الدينية في منطقة راشيا، في حضور القاضي المذهبي الدرزي الشيخ منير رزق، عضوي المجلس المذهبي الدرزي الشيخ يوسف ابو ابراهيم والشيخ اسعد سرحال، ومستشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في منطقة راشيا الشيخ فريد ابو ابراهيم، ووكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور، حيث تم البحث خلال اللقاء في الاوضاع في غزة، وتم تاكيد وقوف المنطقة وفاعلياتها الى جانب الشعب الفلسطيني وادانة المجازر الصهيونية وصمت العالم عنها.