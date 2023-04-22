أبو فاعور: نريد رئيسا جامعا يقبل به العرب والداخل

أمل عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور ان “تحمل الأيام القادمة حلا لمعضلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، معتبرا ان ” الكرة عادت لتكون في ملعب القوى السياسية الداخلية بعد ان استنفدت الاتصالات الخارجية” .

وقال :”نحن نريد رئيسا يحظى بقبول العرب وقادرا على التفاهم مع الخارج، ونريده ان يكون رئيسا وفاقياً جامعاً يقبل به الجميع ويمثل الجميع” .

وأضاف أبو فاعور: “لبنان ليس على جدول الحراك الإقليمي والمصالحات الإقليمية، لكنه قد يستفيد من هذا المناخ والمطلوب مجددا حراك داخلي يقود الى التفاهم على رئيس يقبل به الجميع في الداخل”.

موقف النائب ابو فاعور جاء خلال زيارته راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض في دار المطرانية في زحلة، حيث كان في استقباله لفيف من الاباء ورجال الدين والمهندس جيلبر ابو منصف. وحضر الى جانب ابو فاعور عضوا المجلس المذهبي الدرزي الشيخ اسعد سرحال والاستاذ علي فايق، والشيخ جمال ابو ابراهيم، والنقابي وجيه العموري وخالد الزغبي، ووكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور ووكيلا الداخلية السابقان ابراهيم نصر ونواف التقي، واعضاء وكالة ومعتمدون وفاعليات .

وقدم ابو فاعور التهاني لمعوض بمناسبة عيد القيامة المجيدة وجرى خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة التي تمر بها البلاد.

الغزاوي

ثم انتقل ابو فاعور الى أزهر البقاع، حيث قدم التهنئة لمفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي لمناسبة عيد الفطر السعيد. وكان في استقباله لفيف من العلماء وأئمة المساجد والمستشار محمد ياسين وفاعليات ومرجعيات دينية وبقاعية.

وكان انضم الى وفد ابو فاعور عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي السابق الدكتور شوقي ابو محمود، ورئيس بلدية الصويري حسين عامر، ومختار البيرة السابق فهمي سعد الدين، واعضاء وكالة ومعتمدون ومدراء فروع من وكالتي داخلية البقاع الغربي والبقاع الجنوبي.

حجازي

ثم زار ابو فاعور والوفد مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي لتهنئته بعيد الفطر، حيث كان في استقبالهم رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال رئيس بلدية البيرة فوزي سالم ومشايخ وعلماء ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من قرى قضاء راشيا.

سالم

أبو فاعور وخلال جولته هنأ القاضي الشيخ عبد المجيد سالم في منزله في بلدة البيرة، بحضور نجليه حسبن وياسر وفاعليات من البلدة، كما زار المشايخ محمد المغربي وعبد المجيد الخطيب، وحيدر الثريا، بحضور فاعليات من بلدة خربة روحا.