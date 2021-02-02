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أبيض: أخبار جيدة عن اللقاح

2 - فبراير - 2021
فراس الأبيض

فراس الأبيض

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نشر مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، قال فيها:

“أخبار جيّدة عن اللقاح: من بين ٧٥٠٠٠ شخص تقريبًا تلقوا أحد اللقاحات الخمسة في تجربة بحثيّة، لم يتوفَّ شخص واحد بسبب كورونا، ويبدو أن عددًا قليلاً فقط من الأشخاص دخلوا المستشفى، ولم يبقَ أي منهم في المستشفى بعد ٢٨ يومًا من تلقيه اللقاح.

لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان… لقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنّ مأساة البلدان الفقيرة يمكن أن تصبح مأساة لكل بلد. كلما انتشر الفيروس، وكلما طالت مدة تطعيم الناس، زادت فرصة استمرار الفيروس في التحور بطرق تعرض العالم كله للخطر”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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