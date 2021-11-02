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أبيض: لبنان ليس وحيداً

منذ 10 ثواني
مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس أبيض"

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس أبيض"

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أجرى وزير الصحة العامة فراس الأبيض محادثات في القاهرة مع مسؤولي المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، شملت المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور أحمد المنظري، ونائبته الدكتورة رنا حجي وممثلة المنظمة في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي.

وتركز البحث على الإمكانات المتاحة للبنان في ظل الأزمة التي يشهدها حاليًا لإرساء نظام صحي عادل بكلفة معقولة. وقد رافق الوزير الأبيض في الزيارة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري والمدير العام السابق لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار.

وفي تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” وصف الأبيض المحادثات بأنها “كانت شاملة ومفيدة خصوصا أنها أكدت استمرار الدعم الثابت الذي يحتاج إليه لبنان في هذه المرحلة”.

وشكر وزير الصحة العامة مسؤولي منظمة الصحة العالمية على حسن استقبالهم وإعدادهم المتميز للزيارة، وقال: “الرسالة كانت واضحة: لبنان ليس وحيداً”.

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