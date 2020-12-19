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أبيض: مسؤولية الحد من انتشار كورونا تقع على عاتق الفرد خلال الأعياد

منذ 6 دقائق
الدكتور فراس أبيض

الدكتور فراس أبيض

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غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس ابيض عبر تويتر مشيراً الى أن الارتفاع في العدد اليومي لحالات المصابين خلال الأيام الماضية، والتوزيع الواسع للحالات الجديدة في جميع أنحاء البلاد، والمعدل العالي لإيجابية الفحوصات، يؤكد ان عدوى الكورونا لا تزال موجودة بقوة في لبنان ومنتشرة على نطاق واسع في المجتمع.

واعتبر أن تخفيف القيود خلال موسم الأعياد يعني أن مسؤولية الحد من انتشار الفيروس تقع الان على عاتق الفرد بشكل اساسي، وسوف يحدد سلوكنا الفردي والجماعي خلال هذه الفترة، شدة الوباء وسعة انتشاره في الأسابيع القادمة.

وأضاف ان كشف طرح اللقاح في بلدان أخرى يبين أن التحدي الأكبر يكمن في الخدمات اللوجستية لإيصال اللقاح إلى المتلقين بدون الموارد اللازمة، يمكن أن تستغرق هذه العملية وقتا طويلا، وهذا يعني أن تحقيق الفوائد المرجوة من اللقاح سيستغرق وقتًا أطول.

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