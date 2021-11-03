أبي اللمع: كل التضامن مع سعيد

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد أدي أبي اللمع عبر “تويتر”: “حملة كم الأفواه والهجوم الممنهج على السياديين الأحرار لترهيبهم وإسكاتهم مرفوضة، واستدعاء الدكتور فارس سعيد في محاولة لإخضاعه مردود الى إصحابه. كل التضامن مع الدكتور سعيد في هذه المواجهة المفضوحة”.

يذكر أن دائرة التحقيق في جبل لبنان أصدرت أمس الثلاثاء دعوى تبليغ مقدّمة من “حزب الله” بحقّ النائب السابق فارس سعيد، للحضور للإستماع إليه في 13 كانون الأول المقبل.

ويُعدّ سعيد من أكثر مهاجمي سياسة حزب الله والسلاح غير الشرعي. كما وربط سعيد في وقت سابق الازمة بوضع يد إيران على لبنان وبسلاح حزب الله. وأشار سابقاً أيضاً إلى أن المطلوب مقاومة هذا الاحتلال وانما برصانة ومن خلال وضع آلية وخارطة طريق.

وسأل: “فهل اذا اجتمع 4 مسيحيين او 4 جمعيات مسيحية او 5 احزاب مسيحية وحدها من دون مسلمي لبنان، تكون قادرة على رفع الاحتلال الايراني عن لبنان؟”.