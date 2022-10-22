أبي خليل: مشكلة التيار مع شخص سمير جعجع

لفت النائب “سيزار أبي خليل” إلى أن “التيار الوطني الحر تعمّد عبر وضع الورقة الرئاسية إطلاق حوار مع الافرقاء السياسيين”، مشيرًا إلى “ضرورة التوافق على اسم لرئاسة الجمهورية”.

وقال في حديث إذاعي إنّ “لقاء التيار مع رئيس مجلس النواب “نبيه بري” كان جيدًا، حيث سجّل تفاهم على أبرز النقاط حول الاستحقاق الرئاسي”، مؤكدًا أن “الانتخاب لا يتم إلا بكتابة اسم على الورقة”.

وردَا على سؤال حول علاقة “التيار” بـ”القوات اللبنانية”، أوضح أبي خليل أن “الموضوع معقّد بين الطرفين، غير أن أي محاولة للاتفاق ستصب في مصلحة المسيحيين في لبنان”، معتبرًا أن “المشكلة هي مع شخص “سمير جعجع”، لأن نواب التيار يلتقون مع نواب القوات على بعض النقاط داخل المجلس”.

وعن ترشيح قائد الجيش العماد “جوزاف عون” لرئاسة الجمهورية، أشار أبي خليل الى أنه يحتاج إلى تعديل دستوري، “لأنه يمنع ترشيح موظفي الفئة الأولى”، مشددًا على “أهمية تشكيل حكومة تلبّي مطالب اللبنانيين، وتتمتع بكامل الصلاحيات”.

وفي ملف الترسيم، لفت أبي خليل إلى أن “التوصل إلى الترسيم الحدودي البحري هو بفضل الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل والوسيط الأميركي، وذلك من خلال استغلالهم للظرف الدولي والحاجة للغاز”.