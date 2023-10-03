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أبي رميا: تلقيت وعودًا أوروبيّة بإعادة النظر في ملف النزوح

منذ 22 دقيقة
النائب سيمون أبي رميا

النائب سيمون أبي رميا

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أعلن النائب سيمون أبي رميا أنّه تلقّى “وعودًا من النواب الأوروبيين بالتنسيق في ما بينهم لإعادة النظر بالمقاربة الأوروبية لملف النزوح السوري، وستكون هناك أسئلة في البرلمان الأوروبي بشأن الملف اللبناني واجتماع تنسيقي بين الأوروبيين للتأثير على القرار التنفيذي أي المرتبط بجوزيب بوريل”.

وقال أبي رميا في حديث لـMTV: “سأبادر فور عودتي من أوروبا إلى الطلب من النائب فادي علامة بتشكيل وفد نيابي لبناني من كل الكتل للتوجه إلى المحافل الدولية والأوروبية والتحدث بمقاربة موحّدة عن ملف النزوح”.

وأضاف: “شرحت للنواب الأوروبيين أن أوروبا ستكون بعد لبنان بالنسبة إلى موجة النزوح السوري، والتباين الوزاري بشأن أزمة النزوح كارثي فالمسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة بوضع خطة واضحة”.

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