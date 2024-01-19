أبي رميا: دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان تفتح أبوابها الإثنين

لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا، عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “بعد اجتماعات وضغوط متواصلة من موقعي النيابي مع وزير المالية والمدير العام ومن العديد من الزملاء والفعاليات والنقابات والاتحادات والروابط، تفتح دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان يوم الإثنين”.

أضاف: “آمل أن يتم الالتزام بالوعود المعطاة بعد كل التواريخ التي حددت سابقًا ولم يتم الالتزام بها، مع التمني بالتسريع ببتّ الملفات العالقة والبدء باستقبال الطلبات الجديدة. وسيكون لنا متابعة حثيثة. إنها واجبات الدولة لتأمين حقوق مواطنيها”.

بعد اجتماعات وضغوط متواصلة من موقعي النيابي مع وزير المالية والمدير العام ومن العديد من الزملاء والفعاليات والنقابات والاتحادات والروابط، تفتح دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان يوم الاثنين.

آمل ان يتم الالتزام بالوعود المعطاة بعد كل التواريخ التي حددت سابقاً ولم يتم الالتزام بها… pic.twitter.com/Iux3ea9ffw — Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) January 19, 2024