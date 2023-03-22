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أبي رميا: لإعلان حال طوارئ بانتظار "الحلّ الجذري"

منذ 19 دقيقة
سيمون أبي رميا

سيمون أبي رميا

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طالب النائب سيمون أبي رميا خلال مشاركته في الجلسة النيابيّة المشتركة بـ “إعلان حال طوارئ على مختلف المستويات، وجلسات نقاش مفتوحة للبرلمان مع الوزراء كي يعرض كل وزير لقرارات يمكن اتخاذها في نطاق وزارته للتخفيف من الضغط والأعباء المعيشية التي يعاني منها المواطنون والأزمات التي تطال كل القطاعات، في ظل تقلب سعر صرف الدولار وآخرها الصيادلة الذين هددوا بإقفال صيدلياتهم”.

ورأى أبي رميا أن “الحل الجذري هو في إعادة انتظام البلد عبر انتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة تأليف حكومة، ووضع خطة تعاف تلتزمها كل القوى السياسية وحتى تنفيذ ذلك إعلان حال الطوارئ يبقى ضرورة ملحة”، وفق بيان عن مكتبه الاعلامي.

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