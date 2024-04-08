أبي رميا: مقتل باسكال أيقظ فينا الوجع من الانحلال الذي أصاب دولتنا

كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة “أكس”: “الخبر الحزين بمقتل منسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل الصديق باسكال سليمان أدمى قلوبنا لكنّه أيقظ فينا الوجع من الانحلال الذي اصاب دولتنا والمعاناة من الفلتان الذي يطال بلداتنا وقرانا خاصة نتيجة تمدّد النزوح السوري الذي ما فتئنا ندعو منذ ٢٠١١ لوضح حدٍ لهذا التسيّب”.

وأضاف: “التعازي الصادقة الى زوجته ميشلين التي زرتها اليوم وكنا ما زلنا نأمل بلقاء باسكال سليماً وحرّاً معها ومع أولاده. التعازي الى القوات اللبنانية في قضاء جبيل. ألمها ألمنا وحزنها حزننا. نحن ابناء بلاد جبيل تجمعنا القيم الإنسانية والعلاقات الاجتماعية الصادقة والسامية. التعازي إلى حزب القوات اللبنانية ونحن نعرف ما يختلج في الصدور والقلوب”.

وأردف: “كلنا ثقة بأن نحتكم جميعاً الى لغة العقل ومنطق المسؤولية في هذا الظرف العصيب. وكل انظارنا موجّهة إلى مؤسسة الجيش اللبناني والأجهزة الامنية لتطلعنا على حقيقة الدوافع كي لا نغرق في التحاليل الخبيثة ولا ننجرّ الى افعال غير مستحبّة خاصة وان أفراد العصابة المجرمة اصبحوا جميعاً في قبضة مخابرات الجيش. نؤمن بمؤسساتنا ومنها نطلب الحقيقة، كل الحقيقة، كي تقاضي الدولة، طبقاً للقوانين، الذين خططوا وشاركوا في هذه الجريمة.

اليوم جبيل تبكي باسكال. لكن جبيل بصوت صارخ تقول: قطعتم الطريق أمام باسكال فخطفتوه وقتلتوه، لكننا سنقطع الطريق من جهتنا على كل محاولة لزرع الفتنة ولكل إرادة للمسّ بأمننا واستقرارنا وسلمنا الأهلي وعيشنا الواحد”.