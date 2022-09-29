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أبي رميا: ميشال معوّض لا يلبّي مقاربة التيار للموضوع الرئاسي

منذ 39 دقيقة
سيمون أبي رميا

سيمون أبي رميا

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أشار النائب “سيمون ابي رميا”، في تصريح بعد جلسة الانتخاب النيابية، إلى ان التوافق حول اسم الرئيس متعذر حتى الساعة، وأن النائب “ميشال معوض” لا يلبي مقاربة التيار الوطني الحر للموضوع الرئاسي.

أبي رميا لفت إلى ان مجريات الجلسة تؤكد انه ليس بقدرة أي فريق سياسي ان يأتي برئيس من دون التوافق مع الافرقاء الآخرين بحكم النظام الديمقراطي التعددي في لبنان.

وشدّد على ان التيار والقوات ممر الزامي لأي رئيس كي يتمتع بصفة تمثيلية، مؤكدًا رفض الفراغ الرئاسي من قبل كل الكتل النيابية، لافتًا الى ان المطلوب اليوم انتخاب رئيس بصفات تناسب المرحلة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي.

وإذ دعا “الافرقاء للتعاطي بمسؤولية والاحتكام لمصلحة البلد بعيدًا عن الفئوية ومنطق التحدي للتوصل الى قواسم مشتركة واتمام الاستحقاق الرئاسي”، رأى ابي رميا انه على الرغم من عدم توصل جلسة اليوم الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الا انها خلقت دينامية ايجابية أعطت ارقامًا واضحة عن المشهد الرئاسي.

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