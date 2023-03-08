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أبي رميا: واقع المرأة اللّبنانية ينتظر منّا أفعالًا لا كلامًا

منذ ساعة واحدة
سيمون أبي رميا

سيمون أبي رميا

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لمناسبة يوم المرأة العالمي، كتب النائب سيمون أبي رميا على صفحته على “فايسبوك”: “تحية إلى كل امرأة مناضلة ومثابرة في العطاء، في يومها العالمي لا نستطيع إلا أن نثمّن دورها الرائد، يقول البعض إنها نصف المجتمع، بعيدًا عن النسب والأرقام المرأة هي المجتمع كلّه لأنها المربية والأخت والصديقة والحبيبة.

ولأن واقع المرأة اللّبنانية في يومها العالمي لا ينتظر منا الكلام الداعم، بل أفعالاً تأتي بثمارها على مستوى العدالة والمساواة الجندرية، أتعهّد من موقعي النيابي العمل على تشريع وتطوير القوانين التي تعزّز العدالة والمساواة الجندرية وتحقق الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

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