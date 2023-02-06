أبي رميا يكشف عن موعد ترميم أضرار طريق العاقورة

تواصل النائب سيمون أبي رميا مع رئيس بلدية العاقورة العميد أسعد هاشم الذي أطلعه على حجم الأضرار من جراء انهيار جزء من جبل مار يوحنا وسيدة الحبس في العاقورة.

وللغاية، اتصل أبي رميا بوزير الأشغال علي حمية وقائد الجيش العماد جوزف عون للوقوف عند إمكانية فتح الطريق، حيث تبلغ أن الآليات ستتوجه للمكان بعد انتهاء العاصفة الأربعاء، لتعذّر ذلك قبل انحسار العاصفة.

كما اتصل بمدير مركز جرف الثلوج في إهمج منير ضاهر للوقوف عند إمكانية فتح طريق العاقورة المتضررة من الانهيار والمقفلة نتيجة تدحرج الصخور، وأثنى على جهود المركز في تأمين طريق اللقلوق العاقورة وصعوبة العمل على إبقائها سالكة أمام المواطنين في ظل تراكم الثلوج.