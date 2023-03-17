أتعاب الأطباء بـ "الفريش دولار".. ما تعليق وزارة الصحة؟

كشف مدير عام وزارة الصحة فادي سنان أنّ أزمة نقص أدوية الأنسولين في السّوق سببها آلية مصرف لبنان لشراء الأدوية المدعومة، لافتًا إلى أنّ “الوزارة تسعى لتأمين هذه الأدوية عبر المنظمات الدولية، وقد نجحت بعملية خاصة في تأمين 35 مليون دولار لمرضى غسيل الكلى إضافة إلى مرضى بطاريات القلب”.

وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، أكّد سنان أن “لا أزمة جديدة في المستلزمات الطبية”، وقال: “أنصح الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية بالتعاون وإعادة حساباتها بدل التلويح بالتوقف عن الاستيراد، لأنها حققت أرباحًا خيالية والوضع الحالي يتطلب تضحيات من الجميع”.

وحول استيفاء الأطباء أتعابهم بـ “الفريش دولار”، لفت سنان إلى أنّه “لا صلاحية لوزارة الصحة في هذا الإطار، ونقابة الأطباء معنية بوضع سقوف معقولة تضمن للطبيب أتعابه وللمرضى قدرتهم على دفع الفاتورة الاستشفائية”.