الثلاثاء 12 شوال 1444 ﻫ - 2 مايو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أجواء حارّة جدًا بانتظارنا.. هل تعود الأمطار؟

منذ 18 ثانية
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يسيطر على لبنان استقرار جوي اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء، مع أجواء ربيعيّة معتدلة تتحول إلى حارة قليلًا يوم الخميس، وحارة جدًا يوم الجمعة، حيث تتخطى الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة. مع احتمال لعودة الأمطار يومي السبت والأحد مع انخفاض الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء: مستقر مشمس، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلًا، وبين ٩ و٢٢ بقاعًا، وبين ١١ و٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.

الخميس: مستقر مشمس وحار، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٨ و٣٠ ساحلًا، وبين ١٣ و٢٨ بقاعًا، وبين ١٥ و٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    إخماد حريق داخل منشرة في الكسليك
    بالصوَر.. إخماد حريق داخل منشرة في الكسليك
    وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار
    بيانٌ من وزير الشؤون حول تأخّر الدفع للمستفيدين من برنامج "أمان"
    محطة محروقات
    انخفاض في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

    الأكثر قراءة

    حسام تحسين بك
    حقيقة وفاة الفنان حسام تحسين بك
    اعتداء - تعبيرية
    بالصورة.. فنان لبنانيّ يتعرّض للضرب في البترون وزوجته تكشف التفاصيل!
    كيليان مبابي
    فيديو.. مبابي يسجل أغرب هدف في تاريخ الدوري الفرنسي