أجواء حارّة جدًا بانتظارنا.. هل تعود الأمطار؟

يسيطر على لبنان استقرار جوي اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء، مع أجواء ربيعيّة معتدلة تتحول إلى حارة قليلًا يوم الخميس، وحارة جدًا يوم الجمعة، حيث تتخطى الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة. مع احتمال لعودة الأمطار يومي السبت والأحد مع انخفاض الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء: مستقر مشمس، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلًا، وبين ٩ و٢٢ بقاعًا، وبين ١١ و٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.

الخميس: مستقر مشمس وحار، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٨ و٣٠ ساحلًا، وبين ١٣ و٢٨ بقاعًا، وبين ١٥ و٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.