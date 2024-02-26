أجواء متقلبة وامطار خفيفة.. إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن طقساَ مستقراً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم غدٍ الثلاثاء حيث يتحول الى متقلب مع أمطار خفيفة في الداخل، ثم يعود ليستقر بدءاً من صباح الأربعاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة .

_ ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

_الطقس المتوقع في لبنان:

▪️الإثنين: قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح في المناطق الشمالية بدءاً من بعد الظهر.

▪️الثلاثاء: غائم جزئياً يتحول الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح شمالاً و يتشكل الضباب على المرتفعات ثم تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والتي تنحسر خلال الليل فيعود الطقس مستقراً.

▪️الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل.

▪️الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

_الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

_الانقشاع: جيد إجمالاً على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات في الفترة المسائية.

_الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٧٠ %.

_حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ١٩°م.

_الضغط الجوي: ١٠١٨ HPA

أي ما يعادل: ٧٦٤ ملم زئبق

_ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٢

_ساعة غروب الشمس: ١٧:٣١