أحد أفراد عصابة لسرقة السّيّارات في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هوية أحد الناشطين في هذه العمليات، ويُدعى:

ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني الجنسيّة) وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة.

بتاريخ 1-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في محلّة الخندق الغميق، أسفر عن توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على استئجار سيارات من شركات تأجير السّيارات بغية سرقتها، وبقيامه ببيعها في بريتال لحسابه الخاص لقاء مبالغ مالية تتراوح بين /١٥٠٠ و٢٥٠٠/ دولار أميركي. كما اعترف أنه عمل لصالح إحدى عصابات سرقة السّيارات، واشترك في سرقة /8/ سيارات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من أنواع: “هيونداي توكسون” و”كيا سيراتو” و”كيا سبورتاج” و”رانج روفر” و”شيروكي” و”هيونداي i10″، ونقل السيّارات المسروقة الى بریتال البقاعية، لقاء مبلغ يتراوح بين /١٠٠ و١٥٠/ $ عن كل سيارة مسروقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.