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أحد إرهابييّ تنظيم داعش في قبضة الأمن

منذ 54 دقيقة
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار تطبيق خطّة الأمن الوقائي المتّبعة من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لجهة متابعة الأشخاص الذين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وبنتيجة عمليات رصد ومتابعة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد هوية أحد اللبنانيّين المُنتمين إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، وتوقيفه في عكّار، ويدعى: ع. و. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني).

بالتحقيق معه، اعترف انّه اعتنق فكر تنظيم “داعش” الإرهابي، ثم بدأ يقوم بجمع مواد لتصنيع عبوات تفجيرية مصنّعة محليّاً، تمّ ضبطها في مستودعٍ قريبٍ من منزله. وأضاف أنّه كان على تواصل مع شخص من التابعية السورية مقيم خارج لبنان ويدين بالولاء للتنظيم ذاته، وأنّه كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكّار مستخدماً لهذه الغاية دراجة آلية. أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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