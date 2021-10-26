الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أحكام مشددة بحق 4 أشخاص وجمعية دينية بـ"تمويل داعش"

26 - أكتوبر - 2021
قضاء

قضاء

A A A
طباعة المقال

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، انزلت عقوبات مشددة بحق أربعة أشخاص وجمعية دينية، وأدانتهم بجرائم “انشاء جمعية خيرية باسم دار القرآن والسنة، وعلى مبايعة تنظيم “داعش” الارهابي، وتمويل نشاطه الإجرامي من خلال الجمعية المذكورة، وشراء الأسلحة والتدريب المقاتلين، وتمثلت إحداها في قتال الجيش اللبناني في أسواق طرابلس”.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق اللبناني – الأسترالي عدنان برادعجي، وتجريده من حقوقه المدنية والأشغال الشاقة خمس سنوات بحق محمد فشيخ وتجريده من حقوقه المدنية، والأشغال الشاقة خمس سنوات لكل من فيصل برادعجي وإبراهيم بركات وتغريم كل منهما عشرة ملايين ليرة لبنانية وتجريدهما من حقوقهما المدنية، كما أدانت جمعية “دار القرآن والسنة” وغرمتها بمبلغ 16 مليون ليرة، وأحالت المحكمة نسخة عن هذا الحكم على النيابة العامة التمييزية، لملاحقة الجمعية المذكورة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب.

    المزيد من أخبار لبنان

    نفايات - تعبيرية
    تكدس أكوام من النفايات.. والأهالي يناشدون
    النائب جبران باسيل
    باسيل: منع التهريب أحد شروط قيام الدولة
    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    بالصورة: هبة غادرت.. هل من يعرف عنها شيئا؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!