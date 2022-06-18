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أحلى من غيرنا... تغريدة جديدة لحمية

منذ ساعتين
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية, في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “من مطار هيثرو الدولي في بريطانيا فوضى عارمة في تسليم الحقائب 2022-6-17”.

وأضاف, “أي بس هيك هلق نحن مش مثلنا مثل غيرنا نحن أحلى من غيرنا بكتير”.

وفي تغريدة سابقة، كتب حمية، “المكيفات في مطار شارل ديغول الدولي في فرنسا كانت مطفأة”.

وأضاف, “مهلاً مهلاً على مطار رفيق الحريري الدولي بيروت الذي تطفئ مكيفاته جزئياً عند عدم توفر الكميات الكافية من الطاقة لأجل الإفادة من الكهرباء في مرافق أخرى داخله اكثر حاجة”.

وأرفق وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بـ”هاشتاغ”: “#متلنا_متل_غيرنا”.

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