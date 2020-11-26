أحمد فتفت: انحلال مفهوم الدولة وجهنّم

أشار الوزير السابق أحمد فتفت إلى أننا “نعيش انحلال مفهوم الدولة على كل المستويات وسنشهد هذا الانحلال على كل المستويات الصحية والتربوية وغيرها فنحن وصلنا الى جهنم”.

واعتبر فتفت، في حديث تلفزيوني، ان “المشكلة ليست فقط في القضاء انما بالهريان في الدولة على كل المستويات ولم يعد هناك شعور لدى المواطن بوجود دولة وفي هذا البلد يتوقف ويُسجن من ليس لديه غطاء وحماية وهناك جرائم حتى اليوم لا نعرف مرتكبيها”.

وأشار إلى ان “السجون في القانون هي مسؤولية وزارة العدل لا الداخلية وقوى الأمن الداخلي مكلّفين فقط بالملف وعلى وزارة العدل تحمّل مسؤولياتها وهناك ظلم يلحق بالداخلية”.

وأضاف: “للأسف مأسسنا الفساد خلال فترات طويلة من الزمن لدرجة أصبح الموظف يرى أن هذا الأمر طبيعي واذا كان هناك دولة فلا مكان للفساد”.

وقال: “أخشى من تفلت السلاح في أيدي النازحين و”بيكفينا سلاح فلتان”. وكشف أن احمد تامر مدير مرفأ طرابلس اخبرنا ان 20 طن من النيترات كانت ستدخل الى طرابلس تم اعادتها الى الصين .

وأضاف: “انا اعتقد ان قوى سياسية كبيرة تستفيد من هذه الكميات لنيترات الامونيوم”.