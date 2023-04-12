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أخبارٌ إيجابيّة مع عودة "النّافعة"

منذ 36 دقيقة
قطاع السيارات

قطاع السيارات

"الأنباء" الإلكترونيّة
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حمل يوم أمس أخباراً إيجابية للبنانيين مع عودة فتح مكاتب النافعة تدريجاً، وتشغيلها من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، حيث فتحت معظم المراكز باستثناء مركزين، وهما الأوزاعي وجونية، وانطلق العمل وتم إنجاز معاملات العديد من المواطنين.

نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزّي كشف أن “العمل في مركزي الأوزاعي وجونية سيعود قريباً، والمسألة مسألة وقت”، ونقل أخباراً إيجابية للمواطنين، مفادها توافر دفاتر سوق ولوحات بكميات مقبولة تكفي لمرحلة معيّنة، ولا قلق من انتهاء الكمية في وقت قريب.

واعتبر قزي، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن الانطلاقة “ممتازة”، لأنها تحرّك السوق وقطاع السيارات، خصوصاً على أعتاب فصل الصيف، إذ من المنتظر أن يشهد قطاع السيارات نشاطاً أكثر، متمنياً استمرار عمل المرفق العام من دون عوائق وعودة عمل باقي المرافق، لإنجاز معاملات المواطنين.

ولقد احتاج اللبنانيون لهذا التطوّر الإيجابي على صعيد قطاع السيارات، خصوصاً وأن الملف يُهدّد السلامة العامة، لأن نسبة كبيرة من السيارات باتت تسير على الطرقات من دون أوراق ثبوتية أو تأمين، على أمل أن ينسحب المشهد على باقي الدوائر العامة، لكن هذه الحلول تبقى مرحلية ترقيعية بانتظار الحل الكبير للبلاد، والذي يبدأ مع إنجاز الاستحقاقات الدستورية.

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