أخبار سارة.. استقرار أسعار الخبز في لبنان بعد اجتماع حاسم

كشفت مصادر معنية بقطاع صناعة الخبز أن “اجتماعاً عقد اليوم في وزارة الإاقتصاد والتجارة بحضور مدير عام وزارة الاقتصاد مكتب الحبوب عصام أبو جودة، بهدف معالجة قرار السلطات المختصة حول تطبيق قانون السير لجهة حمولة الشاحنة وفق رخصتها والذي كان قد أثير قبل أيام، حيث سلّط الضوء على أنه سوف يحمل تداعيات على أسعار الطحين المخصص لصناعة الخبز وبالتالي سيرفع أسعار الخبز”.

ووفقاً للمصادر، التي تحدثت لموقع Leb Economy “جرى معالجة هذا الموضوع بحيث لن يكون هناك أي أكلاف إضافية على النقل إذ تم الاتصال مع الجهات الأمنية بهدف الإبقاء على نفس الحمولة التي كانت سابقاً.

ووفقاً لهذا الأمر، لن يكون هناك أي ارتفاع في كلفة النقل ولن تتأخر البواخر في التفريغ وبالتالي ستبقى الأمور تسير كما كانت في السابق ولن تشهد أسعار الخبز أي ارتفاع من جرّاء هذا القرار”.