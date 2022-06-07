أخذ وردّ بين برّي وبولا يعقوبيان بشأن ترسيم الحدود البحرية

تستمر عملية انتخاب اللجان في المجلس النيابي الجديد. ويبدو أن الجلسة لم تخلُ من بعض المشادات والأخذ والرد.

حيث رد رئيس مجلس النواب “نبيه بري” على ما جاء على لسان النائبة “بولا يعقوبيان” بشأن موضوع جلسة تشريعية في موضوع ترسيم الحدود البحرية وقولها “ان الرئيس بري لم يقبل بعقد جلسة تشريعية”.

وقال : “وين كانت بولا يوم كنت من 12 سنة “عم خابط” في موضوع الثروة النفطية. كانت بعدا ما تزوجت. ما بدنا نحكي مش كرمالها كرمال زوجها، زوجها صاحبنا. ألف باء التشريع تقول لا تشريع خلال جلسة الانتخاب يبدو في ناس جايي عالمجلس حتى تتشاوف فقط”.

يعقوبيان بدورها، ردّّت على بري عبر الـmtv، قائلةً: “كلامه مرفوض ومعيب وهو سبق أن أنهى أكثر من مرّة جلسة الانتخاب وبدأ بجلسة تشريعية “بس يكون في تمريقة بدن يمرقوها”.

وأضافت: “نحن نعمل وفق النظام، واليوم موضوع ترسيم الحدود لا يحتمل التأجيل لأنه يجب حماية حقوقنا وليس القيام بـdeal مع هوكشتين”.

من جانب آخر، أشارت معلومات صحافية الى توجه إلى التوافق في لجنتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، ولجنة الأشغال ستشهد تنافساً حاداً مع ترشح ٣٠ نائباً لملء فراغ ١٧ عضواً.