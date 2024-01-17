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أدرعي: استهدافنا بنى تحتية لـ"حزب الله" في منطقة حولا

منذ 43 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

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كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “منذ ساعات هذا الصباح يهاجم جيش الدفاع أهدافًا على أرض لبنان حيث أغارت طائرات سلاح الجو على بنى تحتية ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة حولا اللبنانية”.

وأضاف، “دبابة تابعة لجيش الدفاع أغارت لإزالة تهديد تم رصده في منطقة عيتا الشعب اللبنانية”.

واستكمل أدرعي “بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قوات المدفعية قذائف لإزالة التهديد في منطقة الظهيرة”.

وختم “مقاتلو جيش الدفاع هاجموا مبنى عسكريًا في منطقة مروحين عقب رصد مجموعات مسلحة”.

 

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