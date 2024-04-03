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أدرعي: العبوة التي جرحت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة زرعها الحزب

منذ 8 دقائق
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أعلن الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس” بأن: “حسب المعلومات المتوفرة لدى جيش الدفاع فالانفجار الذي وقع السبت الماضي (30/3) في رميش والذي أسفر عن إصابة مراقبين من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ناجم عن تعرض دورية اليونيفيل لتفجير عبوة ناسفة كان قد زرعها حزب الله في هذه المنطقة سابقا”.

وقد أعلنت الأمم المتحدة، السبت الفائت، إصابة ثلاثة من مراقبيها العسكريين ومترجم بانفجار بالقرب منهم خلال دورية على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان.

ويقوم جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) بدوريات على ما يسمى الخط الأزرق، وهي الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في عام 2000 عندما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وتدعم هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة مهمة حفظ السلام.

قال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن “ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجما لبنانيا أصيبوا بجروح صباح هذا اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق”.

وشدد تيننتي على “وجوب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة”، وحض “جميع الأطراف على وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى بدون داع”.

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