أدرعي: دوي الانفجارات ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي أن دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع لبنان صباح اليوم ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية لجيش الدفاع على الحدود.

وقال عبر “تويتر”: “خلافًا للادعاءات لم يتم تفجير اي عبوة ناسفة ضد القوات. يعمل جيش الدفاع بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود”.

يذكر أنه كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت عن انفجار عبوة في دورة إسرائيلية قرب بلدة العديسة الحدودية.

وعادت وأوضحت المصادر أن انفجار العديسة لم يستهدف دورية إسرائيلية ووقع قرب السياج الحدودي.

وأشار المصادر إلى ألا إصابات في انفجار العديسة قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وكشفت أن الانفجار الذي وقع قرب السياج الحدودي مع لبنان تبين أنه نتيجة لغم أرضي صغير ولم يستهدف أي دورية إسرائيلية.