أدرعي: مشتبه به تسلل من لبنان عبر السياج الأمني ثم عاد بعد وقت وجيز

أشار المتحدث باسم ​جيش العدو الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ إلى أن “استطلاعات جيش الاحتلال رصدت في وقت سابق اليوم، مشتبهاً بهم اقتربوا من السياج الأمني على الحدود بين فلسطين المحتلة و​لبنان​، حيث قام أحدهم بالتسلق على السياج وبالتسلل الى داخل الكيان الصهيوني ومن ثم عاد إلى لبنان بعد وقت وجيز”.

ولفت أدرعي، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن قواتهم “التي وصلت الى المكان بشكل فوري، رصدت المشتبه فيهم وقامت بتنفيذ الاجراءات اللازمة لإبعادهم عن السياج، بما في شملت اطلاق النار تحذيري في الهواء. كما قامت القوات بتمشيط المنطقة وتاكدت من عدم وجود أعمال تسلل أخرى”.