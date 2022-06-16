أرسلان: تحتاج رجال دولة تبدّي مصلحة شعبها على مصلحة جيوبها!

ردّ رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في تغريدة له على “تويتر” على تغريدة للسفير الياباني في لبنان تاكيشي أوكوبو، فقال: “سعادتك هذا يحتاج إلى عقول تخطّط للإنماء والتطّور بدلاً من النكايات والعراقيل في كل الملفات”.

‏وأضاف: “هذا يحتاج إلى رجال دولة تبدّي مصلحة شعبها ووطنها على مصلحة جيوبها وحساباتها في مصارف العالم، وعندما يفتقد الوطن لهكذا رجالات ولشعب يحاسب بالفعل وبالأطر الصحيحة نصل إلى ما وصلنا إليه”.

وكان السفير الياباني قد غرّد قائلاً: ‏”المونوريل” اي السكة الواحدة هو احد المحافظات في اليابان. احلم ان اجد هذا النوع من نظام النقل العام في لبنان مستقبلًا. من ميزاته انه سيقصر من مدة البناء، لا يحتاج الى مساحة من الارض كما هي الحال في بناء النفق، وحماية البيئة أيضًا. بارك الله لبنان”!

وأرفق صورة للـ “مونوريل” في اليابان.

سعادتك هذا يحتاج إلى عقول تخطّط للإنماء والتطّور بدلاً من النكايات والعراقيل في كل الملفات

هذا يحتاج إلى رجال دولة تبدّي مصلحة شعبها ووطنها على مصلحة جيوبها وحساباتها في مصارف العالم

وعندما يفتقد الوطن لهكذا رجالات ولشعب يحاسب بالفعل وبالأطر الصحيحة نصل إلى ما وصلنا إليه https://t.co/t1ZJ3rOGds — Talal Arslan (@talalarslane) June 16, 2022