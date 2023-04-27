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أرسلان: ملف النازحين "وجودي" بالنسبة للبنان.. وتأمين العودة حاجة ملحّة

منذ 37 دقيقة
طلال أرسلان

طلال أرسلان

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أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّه “منذ عام ٢٠١٩ ولليوم وفي ثلاث حكومات متعاقبة عملنا مع الدولة السورية والمنظمات الدولية المعنية على تحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين وجوبهنا بكل أنواع الرفض والعرقلة من الداخل ومن المجتمع الدولي وجرى تسييس الملف وإدخاله في الزواريب اللبنانية”.

وأضاف: “اليوم نشهد مزايدات من هنا وهنالك وأصبح الجميع حريصون على تحقيق العودة، والتحريض على النازحين يتزايد؛ نعيد التذكير بأنّ هذا الملف وجودي بالنسبة إلينا وتأمين العودة الآمنة حاجة ملحة بحكمة وتنسيق مستمر عبر الأطر الرسمية بين الحكومتين اللبنانية والسورية”.

وختم: “تصرّفوا لمرّة واحدة بمسؤولية ووطنية من دون ارتهان للخارج، وامنحوا الأولوية لمصلحة لبنان قبل فوات الآوان”!

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