الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
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أرقامٌ من المطار برسم "كهرباء لبنان"

منذ ساعة واحدة
علي حمية

علي حمية

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نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة “اكس” جدولاً وكتب: “الجدول المرفق يبين الفترات التي تمت فيها تغذية المطار بالتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أما باقي الفترات فهي من خلال المولدات الخاصة بالمطار. هل يُعقل أن يتم ذلك خلال فترة الأعياد المجيدة؟ المفروض من مؤسسة كهرباء لبنان تغذية هذا المرفق بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بأن تكون له أولوية”.

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