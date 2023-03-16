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أرقام الدولار القياسيّة تتوالى.. 106 آلاف ليرة!

منذ 22 ثانية
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 105200 ليرة للشراء و106000 ليرة للمبيع.

وكان قد سجّل صباح اليوم اليوم الخميس، 103000 ليرة للمبيع و104000 ليرة للشراء.

إلى ذلك، أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللّبنانية جاسم عجاقة، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “الليرة تدفع الثمن الأول لإضراب المصارف وارتدادها على الناس. وسنلحظ ترديًا للقدرة الشرائية للمواطنين ونقصًا في الخدمات وازدياد اقتصاد “الكاش” أو النقد، مما يمكن أن يضع لبنان على اللائحة الرمادية لـGAFI  الذي يصنّف الدول من ناحية التعاون على صعيد تبادل المعلومات. ويرجّح الوصول لتبعات أبعد من ذلك بكثير”.

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