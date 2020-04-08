أرقام كورونا قد تصل لـ650.. وفي هذا الموعد سيسجل لبنان هبوطاً بالإصابات

أوحى “ثبات” انخفاض الإصابات مع ارتفاع عدد الفحوصات بتوجه جدي نحو انحسار عدد الإصابات وثباتها في منتصف نيسان الحالي، وفق المتخصص في علوم الجزيئيات الذرية والنانوتكنولوجيا الدكتور محمد حمية.

حمية لفت في حديث إلى صحيفة “الأخبار” إلى أن أرقام الإصابات لن تصل إلى 950 إصابة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، وقد تصل بحدها الأقصى الى الـ 650 حالة، “والتصاعد سيبقى خفيفاً وتحت السقف المحدد لشهر أيار».

وأضاف حمية: “بدءاً من أمس الثلاثاء أصبح الرسم البياني يُنبئ بثبات الإصابات منذ منتصف نيسان ونسير نحو انحسار تصاعد العدوى وليس انحسار المرض الذي يبقى رهناً بحالات الشفاء”. وبعد 20 أيار “سيبدأ لبنان تسجيل هبوط في الإصابات في حال عدم تسجيل إصابات جديدة في صفوف المغتربين ولم يطرأ أي عامل جديد”.

كورونا:لم يحن وقت الخروج من المنزل..ولقاحات مبشرة

حذرت منظمة الصحة العالمية من تخفيف تدابير احتواء انتشار فيروس كورونا قبل الأوان، حتى لا تحدث انتكاسة مجدداً. وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندميير إنه لا توجد توصية شاملة بشأن كيفية تخفيف القيود، مشيراً إلى أن كل دولة تحتاج إلى إجراء تقييم المخاطر الخاص بها.

يأتي ذلك فيما تسابق مختلف دول العالم الزمن لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 78 ألف شخص حول العالم، وإصابة نحو مليون و400 ألف.

وفي جديد الأبحاث العلمية، أعلن معهد بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال، الثلاثاء، أن اللقاح الذي يتم تطويره في روسيا حالياً من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أدرج على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، إن اللقاح الذي تقوم الوكالة بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا بعد 11 شهراً.