الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
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أرهب مواطنين في الفنار بمسدّس!

منذ 48 دقيقة
مسدس - تعبيرية

مسدس - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“في إطار الإجراءات الأمنية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن والنظام في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بافتعال المشاكل والتعرض للمواطنين في محلة الفنار، وترهيبهم بواسطة مسدس حربي.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تبين أنه المدعو: – ع. ز. (من مواليد عام 1981، لبناني) من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بعدّة مذكرات عدلية.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 13-09-2022 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات شعبة المعلومات كمينا محكما في محلة الدكوانة، حيث تمكنت من توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه. أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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