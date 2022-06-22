أزمة أدوية السرطان في طريقها إلى الحلحلة!

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، تعليقاً على زيارته إلى واشنطن حيث اجتمع مع البنك الدولي، أن “هناك تفهّما من الشركات العالمية للوضع في لبنان”، لافتاً إلى “أننا بحثنا في موضوع التفاوض والإستيراد المباشر للأدوية من الخارج، وهذا الموضوع سيكون له استكمال في المستقبل”.

كما أوضح أن “الإجتماع مع البنك الدولي بحث في تأمين الدواء عن طريق التمويل أولاً والخبرات ثانياً”، وذكر “أننا اجتمعنا مع شركات خارجية بهدف الإستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وكيف يمكننا للوصول إلى حلول لخفض قيمة فاتورة الدواء”.

وذكر أبيض، أنه “كان هناك اجتماع مع الجاليات اللبنانية، حيث وضع اتفاق إطار مع جمعية ميرا لإرسال الأدوية إلى لبنان وخصوصا أدوية السرطان”، مؤكداً أن “أول شحنة لأدوية السرطان وصلت إلى لبنان ويتم توزيعها في الكارنتينا وأدوية الأمراض المستعصية سيتم تأمينها على الأقل في الأشهر المقبلة، وستكون متوفرة في الأسواق”.