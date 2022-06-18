أزمة البلديات تابع.. وإضراب تحذيري

أعلن اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي والبلديات الـ17 التي يضمها، إضرابا تحذيريا الاثنين المقبل، بسبب الأوضاع المالية وعدم دفع مستحقاته، محذرا من انه “في حال عدم تجاوب الادارات المعنية سيتم إعلان الإضراب المفتوح”.

وقال في بيان: “بعد بدء الحديث في الحكومة عن زيادات كبيرة، ان على صعيد تعويض النقل، أو المساعدة الاجتماعية، مما سيجعل البلديات في شبه افلاس اذا طبقت هذه الزيادات دون أن تدفع الدولة مستحقات الإتحاد والبلديات منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبما أننا جميعا سنعاني، سنضطر عاجلا أم آجلا الى التوقف عن أي أشغال صيانة ونظافة وغيرها، بالإضافة إلى التوقف عن دفع الرواتب الشهرية مع ما في ذلك من معاناة لموظفي البلديات والاتحاد، الذين يعانون أصلا برواتبهم التي لم تعد تكفي لأبسط شروط العيش الكريم المقبول بحده الأدنى”.

وختم: “الإضراب التحذيري الاثنين هو لإيصال الصوت الى المسؤولين، على أن يتم لاحقا إعلان الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب الادارات المعنية وخاصة الصندوق المستقل – وزارة المالية والداخلية، أسوة بخطوة القطاع العام، وفي حال لم يتم دفع أي مبالغ للبلديات فليس فقط عمل البلديات سيتوقف إنما كافة الخدمات التي تؤمنها البلديات والإتحاد للمؤسسات العامة. مع أسفنا لما سيسبب هذا الإجراء من ضرر على المواطنين وعلى الجميع.”