أزمة الخبز إلى حلحلة؟

أشار نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان انطوان سيف في حديث إذاعي الى ان وزارة الاقتصاد وضعت آلية منذ ايام لتوزيع القمح للمطاحن بشكل عادل.

واكد ان الخبز مؤمن والطحين موجود وكل الافران تعمل بشكل طبيعي، طالبًا من المواطنين عدم التهافت ومتمنيًا ان تنتهي الازمة.

وتابع: “اليوم ليس وقت الربح وعملنا هو لتأمين الخبز للمواطن، والقمح يكفي لحوالي 40 يوما، وهناك شحنة قادمة اضافية”.

وردًا على سؤال، اشار الى انه اذا تم رفع الدعم كليًا يصبح سعر ربطة الخبر 30 الف ليرة.

وتفاقمت أزمة الخبز في لبنان وزادت طوابير المواطنين أمام الأفران التي تبيع كميات قليلة منه لا تكفي الاستهلاك اليومي للبنانيين في كل المناطق، وسط تقاذف للاتهامات بين أصحاب الأفران ووزارة الاقتصاد وتهرب معظم المسؤولين من مسؤولياتهم واستمرار الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام في البلاد.

وأغلقت العديد من أفران المناطق أبوابها لعدم توافر مادة الطحين لديها، وانتقلت زحمة الطوابير إلى الأفران التي بقيت تعمل في محافظات أخرى وسط تخوف من تكرار مشهد طوابير البنزين صيف عام 2021 ووقوع إشكالات بين المواطنين بسبب الزحمة أمام الأفران.

ومع صعوبة توفر مادة الطحين ارتفع سعر ربطة الخبز التي تباع حالياً بـ25 ألف ليرة، أيّ بزيادة 10 آلاف ليرة على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، ووصل ثمنها إلى 30 ألف ليرة، وأدّى ذلك إلى أزمة خبز واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو مناطق أخرى لتأمين الخبز تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع.