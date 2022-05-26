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أزمة الخبز… ما جديدها؟

منذ 10 ساعات

الخبز

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اشار نقيب اصحاب الافران علي ابراهيم الى ان الافران تعمل بشكل طبيعي اليوم ولكن بعض المطاحن لا تسلم، من ابرزها مطاحن الجنوب الكبرى.

ولفت في حديث إذاعي الى ان آلية الدعم التي حكي عنها في مجلس الوزراء لم تنفذ، مشيرا الى ان وزير الاقتصاد غائب عن السمع.

وقال ابراهيم مساء امس في حديث تلفزيوني: “إن وزير الاقتصاد غائب عن السمع وهمنا أن يكون الخبز مؤمنا للناس”.

اضاف: “ليس لدينا القدرة على التحمل أكثر ونطالب بتسعيرة جديدة لربطة الخبز”.

واشار ابراهيم الى ان الحديث عن القمح المدعوم غير دقيق ومشكلتنا بسعر صرف الدولار.

ولفت ابراهيم الى ان اليوم الخميس سيكون هناك اعتصام كبير أمام وزارة الاقتصاد وعلى الوزير أن يكون على السمع.

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