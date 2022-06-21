الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
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أزمة الرغيف تشتد في طرابلس... والطوابير ازدادت

منذ 6 دقائق
الخبز لبنان

الخبز لبنان

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اشتدّت أزمة الرغيف في طرابلس، وامتدّت إلى الجوار فوصلت إلى زغرتا والكوره والبترون. حصل ذلك جرّاء توجّه الأهالي إلى أفران هذه الأقضية للاستفادة من وجود الرغيف في فيها وفي نقاط بيع الخبز أيضاً.

وأفادت معلومات “النهار” في الشمال بأنّ “الطوابير ازدادت في الأفران التي قننت في البيع لإرضاء أكبر عدد ممكن من المستهلكين من دون تمييز، فيما غاب التوزيع عن الدكاكين الصغيرة وكذلك غابت كلّ أنواع الخبز الفرنجي عن الرفوف”.

وقال المراسل إنّ “بعض الأفران التي تشتري الخبز من فروعها الرئيسية في بيروت، باعت الخبز مباشرة من الفانات إلى الأهالي من دون إدخاله إلى صالات البيع وذلك كي لا يحصل أي ازدحام في الداخل”.

وفي هذا السياق، يقوم الجيش البناني بتنظيم الدور أمام بعض الأفران، والتي شهدت حالة من الهرج والمرج.

وأمس، قال رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان علي إبراهيم إنّ “أذونات تسليم الأفران حصتها من الطحين تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة للمطاحن. وإذا كانت أكثر من خمسة مطاحن متوقفة عن العمل وهي: التاج، بقاليان، البقاع، الدورة، الشرق الاوسط، من أين تتم تغطية النقص الناتج عن توقف هذه المطاحن، ومن هنا تبدأ الأزمة”.

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