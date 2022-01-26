الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 26 يناير 2022 |
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أزمة الرغيف فُرجت

منذ 19 دقيقة
الخبز

الخبز

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طمأن تجمّع المطاحن إلى أن الطحين أصبح متوافراً في كل المطاحن ويسلم الى الأفران بصورة عادية. وصدر عنه البيان الآتي:

“على اثر المتابعة العاجلة التي قام بها وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام مع مصرف لبنان والمعنيين، تم تحويل معظم فواتير القمح المستورد العالقة في المركزي.

لذلك، يطمئن التجمّع اللبنانيين أن المطاحن المتوقفة عاودت انتاج الطحين الذي اصبح متوافرا في كل المطاحن ويسلم الى الافران بصورة عادية وفق الآلية المعتمدة.

ويأمل التجمع أن تستمر عملية تحويل ثمن القمح المستورد تلقائياً مما يؤمن الاستقرار في هذا القطاع الغذائي الحيوي والاساسي”.

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