الأثنين 21 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 24 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أزمة الطحين إلى الواجهة من جديد؟

منذ 5 ساعات
الطحين

الطحين

A A A
طباعة المقال

أعلن نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف ان ازمة الطحين في الجنوب ستنسحب على كل المناطق اللبنانية، وذلك بسبب عدم صرف مصرف لبنان الاعتمادات للمطاحن.

وقال في حديث إذاعي: “لا أحد يعلم هدف التأخير من صرف الاعتمادات، وارتفاع سعر الرغيف متعلق بسعر الصرف والمازوت”.

وكان أشار عز الدين في تصريح سابق له إلى نفاد مخزون الطحين بسبب عدم استلامه من المطاحن، لافتاً الى أن هذه الأزمة مردها الى عدم فتح اعتمادات جديدة بمصرف لبنان.

وأكد عز الدين أن أزمة طحين خانقة تضرب الجنوب مجدداً والأفران تتجه إلى إيقاف الانتاج خلال الساعات المقبلة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس الوزراء
    بعد 3 أشهر من التعطيل.. إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    بو حبيب: سنبدأ البحث في الورقة الكويتية اليوم
    وزير التربية عباس الحلبي
    “لبنان عامل فرضه”.. الحلبي للأساتذة: عودوا إلى المدارس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح كورونا
    ما حقيقة ملاحقة مدير فايزر وإلغاء جميع أشكال التلقيح لكورونا؟ إليكم الإجابة الحاسمة
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري ليس حكراً لطائفة معينة… يعمل على مساحة الـ10452
    ساندويش دجاج
    كم وصل سعر سندويش “الطاووق” مع انخفاض الدولار؟