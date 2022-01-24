أزمة الطحين إلى الواجهة من جديد؟

أعلن نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف ان ازمة الطحين في الجنوب ستنسحب على كل المناطق اللبنانية، وذلك بسبب عدم صرف مصرف لبنان الاعتمادات للمطاحن.

وقال في حديث إذاعي: “لا أحد يعلم هدف التأخير من صرف الاعتمادات، وارتفاع سعر الرغيف متعلق بسعر الصرف والمازوت”.

وكان أشار عز الدين في تصريح سابق له إلى نفاد مخزون الطحين بسبب عدم استلامه من المطاحن، لافتاً الى أن هذه الأزمة مردها الى عدم فتح اعتمادات جديدة بمصرف لبنان.

وأكد عز الدين أن أزمة طحين خانقة تضرب الجنوب مجدداً والأفران تتجه إلى إيقاف الانتاج خلال الساعات المقبلة.