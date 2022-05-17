أزمة الطحين إلى الواجهة من جديد!

أكد نقيب أصحاب الأفران والمخابز علي إبراهيم أنّ “هناك 7 مطاحن مقفلة من أصل 11 والمخزون لديها لا يكفي لأكثر من يوم أو يومين”.

وأشار إبراهيم في حديثٍ إذاعي إلى أنّ “القمح موجود في المطاحن لكنه لم يعد مدعوماً، وإذا لم تُحلّ الأزمة اليوم فسنشهد طوابير من الناس تتهافت على شراء الخبز”.

في سياق متصل، أكّد الاتحاد في بيان الاثنين، أن “قطاع الأفران يمر بأزمة نقص حادة في مادة الطحين منذ أسبوعين”. مشيراً إلى أن كميات الطحين لدى الأفران “شارفت على الانتهاء. وحجم الانتاج لدى الأفران المتوفّر لديها الطحين، لا يتعدى الخمسين بالمئة”.

وعليه، رأى الاتحاد ضرورة تأمين أموال دعم الطحين، فهناك “مطاحن عديدة لديها مخزون من القمح بالأمانة، لم يتم تسديد ثمنها وفق الآلية المعتمدة في الدعم”. ولفت الاتحاد النظر إلى وجود “موافقة استنسابية على فواتير استيراد القمح المقدّمة من المطاحن”.

موضحاً أن هناك فواتير تخصّ سبع مطاحن، لم يوافق عليها حتى الآن، وهي “الشهباء، البركة، الحديثة، البقاع، الدورة، الشرق الأوسط والجنوب الكبرى، التي تغذي منطقة الجنوب والضاحية الجنوبية وقسماً من بيروت”.

أما عدم طرح الملف على طاولة الجلسة الأخيرة للحكومة، فيثير الشكوك لدى الاتحاد بوجود “عقدة مخفية”.