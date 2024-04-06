أزمة المهاجرين تلقي بثقلها على علاقة لبنان وقبرص.. ماذا يحمل "خريستودوليدس" في زيارته إلى بيروت؟

يقوم رئيس جمهورية ​قبرص​ نيكوس خريستودوليدس (Nikos Christodoulides) على رأس وفد وزاري، بزيارة رسمية إلى ​لبنان​ يوم الإثنين المقبل، يجري في خلالها محادثات رسمية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات المشتركة. ويشارك في المحادثات الوزراء المختصون في البلدين.

ووفقاً لمعلومات “صوت بيروت إنترناشونال”، فإن الرئيس القبرصي سيزور رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، على أن تستمر الزيارة يوماً واحدا.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون إن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس سيناقش يوم الأحد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الزيادة غير المسبوقة في أعداد اللاجئين وأغلبهم سوريون الذين وصلوا هذا الأسبوع إلى الجزيرة.

وتقول السلطات القبرصية إنها تعاني من تدفق كبير للاجئين السوريين الذين يصلون عبر قوارب صغيرة في الأيام القليلة الماضية إذ بلغ عدد الوافدين ما لا يقل عن 800 شخص منذ 31 مارس آذار. ووصل 22 آخرين اليوم الجمعة.

وتعمل قبرص، الدولة الواقعة في أقصى شرق الاتحاد الأوروبي، جاهدة لمساعدة لبنان، الذي تقول إنه نقطة الانطلاق لجميع عمليات الهجرة غير الشرعية تقريبا، التي زادت على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وعبر أكثر من 2000 شخص البحر على مسافة 100 ميل (161 كم) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة مع 78 في نفس الفترة في عام 2023.

وقال مسؤولون إن خريستودوليدس سيلتقي بفون دير لاين على هامش مؤتمر في أثينا يوم الأحد قبل أن يسافر إلى لبنان يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس إن “الوضع صعب للغاية”.

ومن المقرر أن يرافق خريستودوليدس إلى بيروت وزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش.