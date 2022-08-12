أزمة انقطاع الكهرباء تلاحق المزارعين ‏

رأى رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان جهاد بلوق، في بيان، أن ”قبول الهبة الايرانية من المحروقات، حسب الظاهر سلكت المسار الذي نأمل منه الايجابيات، وخصوصا بعد لقاء رئيس الحكومة مع السفير الايراني وبحث الأمر، ونرجو أن تكون النيات حسنة ويفضي ذلك الى حل سريع ومن دون مضيعة إضافية للوقت”.
وشكر كل “من تفاعل نقابيا وسيتفاعل ويطالب ويضغط أكثر حتى تظهر النتيجة الايجابية ونحصل على كهرباء آمنة، لأن مشكلة انقطاع الكهرباء بلغت حدا لا يمكن تحمله، وأكثر خسائره ترتد على الفقراء ومنهم المزارعين”.
وأمل من جميع اللبنانيين في مختلف المواقع “التعاطي بروح وطنية واحدة لرفع هذه الآلام العابرة للطوائف والمناطق والمذاهب، ونرجو الله ان يكون بعون شعبنا المستضعف الذي تصر أميركا وأذنابها على حرمانه من خيراته وثرواته”.