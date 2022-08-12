أزمة انقطاع الكهرباء تلاحق المزارعين ‏

رأى رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان جهاد بلوق، في بيان، أن ‏‏”قبول الهبة الايرانية من المحروقات، حسب الظاهر سلكت المسار الذي ‏نأمل منه الايجابيات، وخصوصا بعد لقاء رئيس الحكومة مع السفير ‏الايراني وبحث الأمر، ونرجو أن تكون النيات حسنة ويفضي ذلك الى ‏حل سريع ومن دون مضيعة إضافية للوقت”.‏

وشكر كل “من تفاعل نقابيا وسيتفاعل ويطالب ويضغط أكثر حتى تظهر ‏النتيجة الايجابية ونحصل على كهرباء آمنة، لأن مشكلة انقطاع الكهرباء ‏بلغت حدا لا يمكن تحمله، وأكثر خسائره ترتد على الفقراء ومنهم ‏المزارعين”.‏

وأمل من جميع اللبنانيين في مختلف المواقع “التعاطي بروح وطنية ‏واحدة لرفع هذه الآلام العابرة للطوائف والمناطق والمذاهب، ونرجو الله ‏ان يكون بعون شعبنا المستضعف الذي تصر أميركا وأذنابها على ‏حرمانه من خيراته وثرواته”.‏