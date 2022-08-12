الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أزمة انقطاع الكهرباء تلاحق المزارعين ‏

منذ 35 ثانية
مزارعون - تعبيرية

مزارعون - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

رأى رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان جهاد بلوق، في بيان، أن ‏‏”قبول الهبة الايرانية من المحروقات، حسب الظاهر سلكت المسار الذي ‏نأمل منه الايجابيات، وخصوصا بعد لقاء رئيس الحكومة مع السفير ‏الايراني وبحث الأمر، ونرجو أن تكون النيات حسنة ويفضي ذلك الى ‏حل سريع ومن دون مضيعة إضافية للوقت”.‏

وشكر كل “من تفاعل نقابيا وسيتفاعل ويطالب ويضغط أكثر حتى تظهر ‏النتيجة الايجابية ونحصل على كهرباء آمنة، لأن مشكلة انقطاع الكهرباء ‏بلغت حدا لا يمكن تحمله، وأكثر خسائره ترتد على الفقراء ومنهم ‏المزارعين”.‏

وأمل من جميع اللبنانيين في مختلف المواقع “التعاطي بروح وطنية ‏واحدة لرفع هذه الآلام العابرة للطوائف والمناطق والمذاهب، ونرجو الله ‏ان يكون بعون شعبنا المستضعف الذي تصر أميركا وأذنابها على ‏حرمانه من خيراته وثرواته”.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    الوطنيين الأحرار
    هذه رؤية حزب الوطنيين الأحرار لمواصفات الرئيس العتيد
    المحلل السياسي وجدي العريضي
    العريضي لصوت بيروت: لا صوت يعلو على صوت الاستحقاق الرئاسي
    الطقس
    كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟