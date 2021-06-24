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أزمة جديدة بين المستشفيات وبعض المصارف!

24 - يونيو - 2021
المستشفيات

المستشفيات

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أصدرت نقابة أصحاب المستشفيات البيان الآتي:

“يمتنع بعض المصارف عن تسديد أجور موظفي المستشفيات ويطلب من المستشفى تسليمه قيمة الأجور نقداً حتى يعود بدوره ويسلمه للموظفين على رغم أن المستشفى يملك حساباً دائناً في المصرف، وفي هذا الحساب أموال تفوق قيمة الأجور.

إن هذا الأمر مستغرب جداً وبالتالي فهو مرفوض نهائياً خصوصاً أن المستشفيات تقبض مستحقاتها بموجب حوالات أو شيكات مصرفية ومقبوضاتها النقدية قليلة، ولا يمكن للمصرف حجبها بهذا الشكل السافر عن الموظفين الذين وطنّت المستشفى أجورهم فيه.

إن هذا التدبير يقطع عن الموظفين العاملين في المستشفيات لقمة عيشهم ونطلب من حاكم مصرف لبنان التدخل فوراً لدى المصارف المعنية كي تتراجع عنه، وإلا سيكون للمستشفيات موقف من المصارف وموظفيها والتي تتخذ مثل هذا الإجراء، والبادئ أظلم”.

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