الجمعة 25 شعبان 1444 ﻫ - 17 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أزمة دواء تلوح في الأفق.. ونداءات لـ "دولرة" القطاع

منذ 40 دقيقة
أزمة دواء في لبنان

أزمة دواء في لبنان

A A A
طباعة المقال

أشارت مصادر صيدلانية إلى أنّ وزارة الصحة العامة لم تصدر حتى السّاعة مؤشرًا جديدًا لأسعار الدواء بسبب إضراب موظفي القطاع العام. وحذرت المصادر عبر “المركزية” من استفحال أزمة الدّواء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي السياق، لفتت في الآونة الاخيرة نداءات عدة للصيادلة مطالبة بدولرة قطاع الدواء أسوة بالقطاع الاستشفائي، حيث تشير المصادر عينها إلى أنّ هذا التدبير إذا ما اتُّخذ، سيشكل حلّا نهائيًا لأزمة الدواء، ومدخلًا لإعادة تواجده في السوق ووقف معاناة المرضى بحثًا عن الأدوية.

هذا وأعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أنه “بعد توقّف المستوردين والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدليات، وبعد أن أصبح الاستحصال على الدواء أشبه “بالشحادة”، والإذلال الذي ما بعده إذلال، وبعد تأخّر المؤشّر اليومي تكرارًا ومرارًا، وبعد أن باتت أكثرية الصيدليات على شفير الإفلاس وغير قادرة على الاستمرار، وبخاصة تلك الملتزمة كل القوانين والدواء المسجّل من دون سواه والمؤشّر الرسمي.. بات مطلب الدولرة كسائر القطاعات مطلبنا الأوحد كشرط للاستمرار، وكذلك مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحيّة التي تشكّل خطرًا على حياة المواطن، وللكلام تتمّة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    زيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة إلى السويد والدانمارك
    تزايد وتيرة الرّحلات من وإلى هذه الدّول أسبوعيًّا
    نقيب صيادلة لبنان جو سلوم
    نقيب الصيادلة يرفع الصوت: "الدولرة" مطلبنا الأوحد
    الليرة اللبنانية
    عن الرواتب و"الدولار".. مسؤول مصرفيّ سابق يُحذّر من "الأسوأ"!

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    رقمٌ قياسيّ جديد لـ "الدولار الأسود"
    لبنان لا زال يواجه هزات أرضية خفيفة
    بعد الهزات الخفيفة في لبنان.. نصيحة من خبير جيولوجي لأهالي مدينة "صور"!