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أزمة زيت "كارثية" قريباً؟

8 - مارس - 2022
آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 10:18 صباحًا
زيت

زيت

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أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي الى أن أزمة استيراد الزيت من أوكرانيا موجودة إلا أننا لم نصل الى حدّ الكارثة ولن نصل اليها، موضحا أن لبنان يفتش عن أسواق بديلة إلا أن المخزون الموجود اليوم يكفي لحوالي شهر أو شهر ونصف بالاضافة الى الكميات المخزنة في المنازل، لافتا الى أن أزمة القمح والبترول أكبر من أزمة الزيت والحبوب.

وعن سبب ارتفاع الأسعار في المحال التجارية والسوبرماركت قال البحصلي في حديث الى صوت كل لبنان إن الأسعار ارتفعت عالميا، وقاعدة العرض والطلب تحتم ارتفاع الأسعار ولكن ليس بهذا الشكل الجنوني، وأضاف: “يجب مراقبة الأوضاع لمعرفة اتجاهات السوق لأن أي مورّد اليوم إما سيُحجم عن تلبية طلباتنا بحجة نفاد البضائع وإما سيطلب أسعارا مرتفعة”.

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