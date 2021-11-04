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أزمة لبنان والسعودية تتفاقم.. دعوة لوقف التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان

4 - نوفمبر - 2021
العاصمة السعودية- الرياض

العاصمة السعودية- الرياض

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طالب رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان رجال الأعمال والشركات السعودية بإيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان، “عقب تمادي الحكومة اللبنانية عبر مباركتها وتبريرها الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة بالطائرات المفخخة”، مؤكداً أن “هذا أقل ما نقدمه دفاعاً عن وطننا”.

وأضاف العجلان: “وصل التمادي بالحكومة اللبنانية لمباركة الأعمال الإرهابية، ولم يكفِ استهداف بلدنا بتهريب المخدرات”. وأوضح رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين أن هذا الموقف يطاول التعامل مع لبنان مباشرة، ولكنه تلقائياً سيؤثر على اللبنانيين المقيمين في المملكة.

ويواجه لبنان، الغارق بالفعل في انهيار اقتصادي، انفجار موجة غضب من دول الخليج العربية بعد انتقادات حادة للسعودية من وزير الإعلام جورج قرداحي في خلاف فاقم التوتر في علاقات بيروت مع مانحين كرماء.

ويخشى كثيرون من المواطنين اللبنانيين العاديين أن يكونوا هم من سيدفع ثمن الجمود الدبلوماسي الذي أثاره الخلاف الأخير الذي له جذور كامنة في التنافس منذ زمن بين السعودية وإيران، والذي يؤجج الصراعات في أنحاء الشرق الأوسط.

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