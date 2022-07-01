أزمة مياه خانقة في هذه البلدة اللبنانية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأن أحياء بلدة الدوير الجنوبية تعاني من أزمة مياه خانقة تزيد من أعباء المواطنين الذين يشترون نقلة المياه البديلة بـ400 الف ليرة. وتشكل أزمة الانقطاع الغامض للتيار الكهربائي يومي الاثنين والجمعة عن آبار تفاحتا وبشكل دوري ومنتظم جزءاً كبيراً من المشكلة، اذ ان الدوير تتغذى من آبار تفاحتا وموعد حصولها الاسبوعي على التغذية هو الاثنين والجمعة، لكن ما يحصل ان التيار الكهربائي في هذين اليومين ينقطع عن مضخات آبار تفاحتا، وعندها تحرم من حصتها وتنعكس مشكلة لدى الاهالي الذين يحرمون بدورهم من المياه ويلجأون الى شراء المياه.

وناشد الأهالي الجهات المختصة في شركة الكهرباء ومصلحة مياه لبنان الجنوبي “تأمين الكهرباء لآبار تفاحتا او إعطاء الدوير يومي تغذية بدل اليومين الذي تحرم منهما بسبب انقطاع الكهرباء”.